La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chi li regge resta nascosto' è 'Fili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILI

Curiosità e Significato di "Fili"

Hai risolto il cruciverba con Fili? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Fili.

La parola fili si collega alla definizione Chi li regge resta nascosto perché i fili sono spesso associati a oggetti o strutture che non sono immediatamente visibili, come ad esempio i fili che compongono i vestiti o le corde invisibili che sostengono qualcosa. In questo senso, chi tiene i fili, come un burattinaio, opera dietro le quinte, rimanendo celato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelli elettrici sono isolatiLi muove il marionettistaGli uccellini si riposano su quelli della luceLa quantità di cibo che regge il cameriereLi governano i pastoriLi trovi anche in farmacia

Come si scrive la soluzione: Fili

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi li regge resta nascosto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

