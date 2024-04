La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tallinn ne è la capitale. ESTONIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Estonia (in estone Eesti), ufficialmente Repubblica d'Estonia (in estone Eesti Vabariik), con capitale Tallinn, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa nord-orientale, confinante a est con la Russia e a sud con la Lettonia e bagnata a nord e a ovest dal Mar Baltico, che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia. Inoltre le coste sono frastagliate e fronteggiate da circa ottocento isole. È il più settentrionale dei Paesi baltici, con i quali è spesso accomunata da simili vicende storiche; tuttavia la lingua e la cultura non sono di origine baltica ma ugrofinnica, come la vicina Finlandia, e per questo aspira maggiormente a essere ...

Estonia ( approfondimento) f

(toponimo) (geografia) stato europeo, che confina a sud con la Lettonia, a est con la Russia, a ovest con il Mar Baltico e a nord con il Golfo di Finlandia la capitale dell'Estonia è Tallin

la moneta ufficiale dell'Estonia è l'Euro

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate

estone

Termini correlati

Lettonia, Lituania

Iperonimi