I Rolling del rock - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STONES

Significato/Curiosita : I rolling del rock

Discussione e/o correggi la voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. the rolling stones è un gruppo musicale rock britannico composto da mick jagger... Discussione e/o correggi la voce. seguisuggerimentiprogetto di riferimento. thestones è un gruppo musicalebritannico composto da mick jagger... The Rolling Stones è un gruppo musicale rock britannico composto da Mick Jagger (voce, armonica, chitarra, piano), Keith Richards (chitarre, voce, basso, piano) e Ronnie Wood (chitarre, cori, pedal steel guitar, basso, synth). La formazione storica comprendeva anche il batterista Charlie Watts, morto nel 2021, il bassista Bill Wyman, ritiratosi dalla band nel 1993, e il chitarrista Brian Jones, deceduto nel 1969 e sostituito da Mick Taylor fino al 1974. È una delle band più importanti e tra le maggiori espressioni di quella miscela tra rock e blues che è l'evoluzione del rock & roll anni cinquanta, da loro rivisitato in chiave più dura con ritmi lascivi, canto aggressivo e continui riferimenti a disordini sociopolitici, sesso e droghe. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

