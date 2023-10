Rivoltare le zolle del campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivoltare le zolle del campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARARE

Significato/Curiosita : Rivoltare le zolle del campo

Delle prime scuole popolari. per lambruschini la forma ideale del versoio per rivoltare la zolla col minore dispendio energetico è l'ellisse. lambruschini... Delle prime scuole popolari. per lambruschini la forma idealeversoio perla zolla col minore dispendio energetico è l'ellisse. lambruschini... L'arare ( letteralmente grandine), è un prodotto tipico della cucina giapponese, si tratta di una specie di cracker composto da riso glutinoso, viene aromatizzato con salsa di soia, ricorda per caratteristiche il senbei ma se ne differenzia per forme e dimensioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Rivoltare le zolle del campo : rivoltare; zolle; campo; Si usano per rivoltare la terra; Si usa per rivoltare la terra; Voltare e rivoltare ; Voltare e rivoltare pagine; rivoltare le zolle; Un attrezzo per dissodare le zolle ; Rivoltare le zolle ; Un campo con le sagome; Si distinguono sul campo di battaglia; Un campo di lotta; Sigla della cosiddetta moviola in campo ; Il campo per un picnic;

