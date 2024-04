La Soluzione ♚ Lotta giapponese per colossi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Lotta giapponese per colossi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SUMO

Curiosità su Lotta giapponese per colossi: Samurai senza nome e senza passato si trova coinvolto in una lotta sanguinosa tra famiglie per il controllo della comunità. la spada dell'insuperabile sanjuro... Il sumo (, sumo, lett. "strattonarsi", pron. /smo/) è una forma di lotta (combattimento corpo a corpo) nella quale due sfidanti si affrontano con lo scopo di atterrare o estromettere l'avversario dalla zona di combattimento detta dohyo. È inoltre lo sport nazionale del Giappone.

