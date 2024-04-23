Ha i praticanti più corpulenti

SOLUZIONE: SUMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha i praticanti più corpulenti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha i praticanti più corpulenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sumo? Il sumo è uno sport tradizionale giapponese noto per i suoi atleti di corporatura imponente. Questi lottatori, spesso molto robusti, si sfidano cercando di far uscire l’avversario dal cerchio o di farlo cadere a terra. La loro forza e il loro peso sono fondamentali per affrontare le sfide di questa disciplina, che ha radici antiche e simboli culturali profondi. La presenza di praticanti dalle corporature massicce rappresenta un aspetto caratteristico di questa attività.

Per risolvere la definizione "Ha i praticanti più corpulenti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha i praticanti più corpulenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sumo:

S Savona U Udine M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha i praticanti più corpulenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

