La Soluzione ♚ Il fronte dello schieramento La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il fronte dello schieramento. LINEA Il fronte dello schieramento: Una linea è un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o meno, che congiunge due punti, il suo inizio e la sua fine, detti "estremi"; proprio in virtù del suo significato molto esteso, sono numerosissimi i campi in cui si possono individuare linee di vario genere. Sostantivo Significato e Curiosità su: Una linea è un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o meno, che congiunge due punti, il suo inizio e la sua fine, detti "estremi"; proprio in virtù del suo significato molto esteso, sono numerosissimi i campi in cui si possono individuare linee di vario genere. linea ( approfondimento) f sing (pl.: linee) (matematica) (geometria) (fisica) è un insieme di infiniti punti, può essere un segmento, una semiretta, una retta, una curva, una spezzata; può essere aperta, chiusa, semplice, intrecciata linea aperta : il punto iniziale è diverso dal punto finale

linea chiusa : punto iniziale e finale coincidono

linea semplice : non interseca se stessa

linea intrecciata: interseca almeno una volta se stessa (geometria euclidea) è lunghezza senza larghezza, i termini della quale sono due punti (può essere finita o infinita) Traccia una linea retta (senso figurato) forma fisica atletica Restare in linea qualunque cosa che ha una forma lunga e fina Li c'è una linea di alghe ordinamento in file I soldati si disposero in linea (elettrotecnica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) sistema di conduttori destinati al trasporto di energia elettrica per usi industriali, per illuminazione, per trasmissione di segnali o per telecomunicazioni Voce verbale linea terza persona singolare dell'indicativo presente di lineare seconda persona singolare dell'imperativo di lineare Sillabazione lì | nea Pronuncia IPA: //'linea// SAMPA: /"linea/ Etimologia / Derivazione dal latino linea, derivato a sua volta da linum cioè "lino"; significa quindi "filo di lino" Sinonimi (di aspetto) conformazione, contorno, figura, foggia, forma, modello, sagoma,, silhoutte, stile, taglio

( senso figurato ) (di discorso) andamento, costruzione, filo, indirizzo, logica, orientamento, stampo, tendenza

(di condotta) atteggiamento, comportamento, condotta, contegno, piglio, posizione, tono

assortimento, gamma, serie

tratto, retta, curva, parabola, segmento; tracciato, solco

(segno grafico) riga

(su una superficie) traccia

(di separazione, demarcazione) confine, limite, bordo, margine, delimitazione, demarcazione, allineamento

(di febbre) grado

( per estensione ) (di cosa, persona) contorno, profilo, lineamenti, figura, forma, sagoma, silhouette, conformazione

(nel lato della moda) modello, taglio, foggia, stampo

( senso figurato ) comportamento, atteggiamento, condotta, contegno

(di persone, animali o cose) serie, fila, successione, sfilza, sequela

( militare ) fronte, schieramento, trincea, posizione difensiva, ordinanza d'esercito, frontiera, baluardo

(di prodotti) assortimento, gamma, scelta

(di testo) riga

(di strada, proiettile) direzione, traiettoria, direttrice

(di trasporti) binario, tratto di ferrovia; percorso marittimo; percorso aereo; rotta, percorso, andamento, cammino, itinerario, strada, tragitto, verso, iter

(telecomunicazioni) collegamento, contatto ( senso figurato ) orientamento, tendenza, indirizzo, norma, regola, principio

(nell'organizzazione aziendale) catena

(nei legami di parentela) ramo, discendenza, parentela Parole derivate allineare, aviolinea, capolinea, delineare, guardialinee, lineamento, lineare, linearità, linea di contorno, rettilineo Alterati ( diminutivo ) lineetta

(peggiorativo) lineaccia Proverbi e modi di dire linea di credito :

essere in linea con qualcosa in prima linea

LINEA

