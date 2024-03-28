Li ravvisa il fisionomista

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Li ravvisa il fisionomista' è 'Lineamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINEAMENTI

Perché la soluzione è Lineamenti? I lineamenti sono le caratteristiche distintive del volto che permettono di riconoscere una persona. Sono le linee e le proporzioni che compongono il volto, come la forma degli occhi, il naso, la bocca e la mascella. Il fisionomista analizza i lineamenti per identificare le caratteristiche uniche di ogni individuo. La loro analisi permette di distinguere le persone e di comprendere aspetti della loro personalità o provenienza. In questo modo, i lineamenti diventano un elemento fondamentale nello studio del volto umano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li ravvisa il fisionomista". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Li ravvisa il fisionomista nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Lineamenti

Per risolvere la definizione "Li ravvisa il fisionomista", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li ravvisa il fisionomista" conferma che la soluzione 'Lineamenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Lineamenti

L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li ravvisa il fisionomista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lineamenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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