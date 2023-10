Equilibrio instabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equilibrio instabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BILICO

Significato/Curiosita : Equilibrio instabile

Potenziale nel punto di equilibrio statico si distinguono tre casi: equilibrio stabile (potenziale minimo locale), equilibrio instabile (massimo locale o flesso...

