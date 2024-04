La Soluzione ♚ Il DeLillo scrittore La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il DeLillo scrittore. DON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il delillo scrittore: Sostantivo Significato e Curiosità su don ( approfondimento) m inv (ecclesiastico) titolo dato a un sacerdote cattolico, generalmente preposto a nome e/o cognome ma anche usato in modo assoluto don Bosco è denominato il santo dei giovani

ieri all'oratorio il don ci ha fatto un bel pistolotto (storia) titolo onorifico per nobili soprattutto spagnoli e portoghesi Don Chisciotte

Don Lisander (appellativo scherzosamente dato ad Alessandro Manzoni) (merid) titolo usato come appellativo di riguardo Baciamo le mani Don Ciccio. Si benedica. suono onomatopeico del rintocco di una campana Sillabazione dòn Pronuncia IPA: /dn/ Etimologia / Derivazione nel significato 1 derivato dal latino dominus -i, signore, padrone, attraverso il tardo latino domnus nei significati 2 e 3 prestito dallo spagnolo don nel significato 4 attestato a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Altre Definizioni con don; delillo; scrittore; DeLillo scrittore e sceneggiatore statunitense; Il DeLillo autore di Rumore bianco; Fernando grande poeta e scrittore portoghese; Richard sociologo e scrittore statunitense; Il dissoluto scrittore chiamato anche il divino marchese; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il DeLillo scrittore

DON

D

O

N

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Il DeLillo scrittore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.