La Soluzione ♚ Le costolette con prosciutto e fontina La definizione e la soluzione di 10 lettere: Le costolette con prosciutto e fontina. VALDOSTANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le costolette con prosciutto e fontina: Il dialetto valdostano (nome nativo: patoué valdotèn, valdotèn o valdouhtan; in francese: patois valdôtain), definito localmente patois (in francese, dialetto), è una varietà dialettale della lingua francoprovenzale parlata nella regione italiana della Valle d'Aosta. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il dialetto valdostano (nome nativo: patoué valdotèn, valdotèn o valdouhtan; in francese: patois valdôtain), definito localmente patois (in francese, dialetto), è una varietà dialettale della lingua francoprovenzale parlata nella regione italiana della Valle d'Aosta. valdostane f pl plurale di valdostano Sostantivo valdostane ( approfondimento) f pl (gastronomia) plurale di valdostana Sillabazione val | do | stà | ne Etimologia / Derivazione vedi valdostano Altre Definizioni con valdostane; costolette; prosciutto; fontina; Le costolette preparate con prosciutto e fontina; Costolette di carne; Lo è un prosciutto; Tipico prosciutto spagnolo; La località del Friuli famosa per il prosciutto;

