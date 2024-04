La Soluzione ♚ Lo è un prosciutto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo è un prosciutto. COSCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e un prosciutto: La coscia è il tratto dell'arto inferiore compreso tra l'anca e il ginocchio. Lo spazio che si crea in alcune donne fra i muscoli delle cosce, mantenendo la postura eretta e con le ginocchia giunte, si chiama spazio tra le cosce. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La coscia è il tratto dell'arto inferiore compreso tra l'anca e il ginocchio. Lo spazio che si crea in alcune donne fra i muscoli delle cosce, mantenendo la postura eretta e con le ginocchia giunte, si chiama spazio tra le cosce. coscia ( approfondimento) f sing (pl.: cosce) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte superiore della gamba, dal ginocchio all'anca l'osso della coscia si chiama femore

i muscoli della coscia sono undici

ricordiamo anche che il piede deve partecipare attivamente ai movimenti della gamba e della coscia (botanica) varietà di pera. Sillabazione cò | scia Pronuncia IPA: /'k.a/ Etimologia / Derivazione dal latino coxa letteralmente "anca" Sinonimi (di animale macellato o cucinato) coscio, cosciotto Parole derivate scosciare Termini correlati femore Iponimi sartorio, pettineo Altre Definizioni con coscia; prosciutto; Con quella di maiale si fa il prosciutto; Una posizione del sollevatore di pesi; Tipico prosciutto spagnolo; La località del Friuli famosa per il prosciutto; Cerca altre soluzioni cruciverba

