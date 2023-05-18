Costolette di carne nei cruciverba: la soluzione è Braciole

Sara Verdi | 2 nov 2025

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Costolette di carne' è 'Braciole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRACIOLE

Curiosità e Significato di Braciole

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Braciole, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fanno girare per cuocere la carneI presepi con personaggi in carne e ossaalla genovese: piatto di carne ripienaSpiedini di carne tipici della cucina indonesianaOttimo taglio di carne

Soluzione Costolette di carne - Braciole

Come si scrive la soluzione Braciole

Hai trovato la definizione "Costolette di carne" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Braciole:
B Bologna
R Roma
A Ancona
C Como
I Imola
O Otranto
L Livorno
E Empoli

