La definizione e la soluzione di 7 lettere: Cestino. PANIERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In statistica economica, il paniere, o paniere di consumo, è un insieme di beni e servizi rappresentativi degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno. I beni e servizi componenti un paniere, ponderati ciascuno secondo un peso proporzionale al grado di importanza che il prodotto rappresenta nell'ambito dell'intero paniere (e quindi in quello dei consumi della collettività), costituiscono la base per il calcolo degli indici dei prezzi. Il grado d'importanza dei beni e servizi all'interno del paniere è collegato alla quantità ed alla frequenza di acquisto del bene o servizio stesso. Il paniere utilizzato dall'Istituto ...

paniere ( approfondimento) m sing(pl.: panieri)

(tessile) cesto solitamente di vimini, fornito di un grande manico per infilarvi il braccio (economia) (statistica) insieme di beni e servizi rappresentativi degli effettivi consumi delle famiglie in un anno

Sillabazione

pa | niè | re

Pronuncia

IPA: /pa'njre/

Etimologia / Derivazione

dal francese panier derivante dal latino panarium che deriva da panis cioè "pane"

Sinonimi

cesta, cesta di vimini, cesto, canestro, canestra, cestello, paniera, corba, corbello, sporta

(di contenuto) panierata

panierata (economia) insieme di prodotti, lista di beni di consumo

Alterati

( diminutivo ) panieretto, panierino

panieretto, panierino (accrescitivo) panierone

Proverbi e modi di dire