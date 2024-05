Si gettano nel cestino

Sostantivo

cartaccia f sing (pl.: cartaccie)

peggiorativo di carta

Sillabazione

car | tàc | cia

Pronuncia

IPA: /kar'tatta/

Etimologia / Derivazione

deriva da carta