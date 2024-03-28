Ciambella di pane tedesca

Home / Soluzioni Cruciverba / Ciambella di pane tedesca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ciambella di pane tedesca' è 'Brezel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREZEL

Perché la soluzione è Brezel? La brezels sono delle ciambelle di pane tipiche della tradizione tedesca, caratterizzate da una forma specifica a anello. La loro preparazione prevede un impasto morbido e lievitato, che viene poi immerso in una soluzione di bicarbonato prima di essere cotto, donando loro una crosta lucida e leggermente croccante. Spesso sono arricchite con sale grosso, semi di sesamo o papavero, e rappresentano uno snack molto apprezzato in Germania. La loro presenza nelle tradizioni gastronomiche locali è molto significativa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ciambella di pane tedesca". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ciambella di pane tedesca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Brezel

Quando la definizione "Ciambella di pane tedesca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ciambella di pane tedesca" conferma che la soluzione 'Brezel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Brezel

B Bologna R Roma E Empoli Z Zara E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ciambella di pane tedesca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Brezel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pane senza pariCasa tedesca d automobiliBastoncello di paneLa Casa tedesca delle PrinzFettine di pane imburrate