Asini selvatici della Mongolia - Cruciverba

L'asino selvatico asiatico (Equus hemionus Pallas, 1775) è un rappresentante della famiglia degli Equidi. Pur essendo simile esteriormente all'asino selvatico africano (Equus africanus) - il progenitore degli asini domestici -, presenta anche molte caratteristiche in comune con il cavallo, tanto che in tedesco è noto anche come Halbesel, «semi-asino», o Pferdeesel, «asino cavallo». È conosciuto anche con numerosi nomi regionali, come «khur» o «kulan» (vedi Tassonomia). L'asino selvatico asiatico abita nelle regioni aride, semidesertiche e steppose dall'Asia occidentale a quella centrale e settentrionale e si nutre principalmente di erbe coriacee. La sua struttura sociale è considerata molto complessa, ma la specie non è stata ancora studiata in modo molto dettagliato. Nel complesso, è considerato in pericolo di estinzione.