Gli animali selvatici sanno come procurarselo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali selvatici sanno come procurarselo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIBO

Significato/Curiosita : Gli animali selvatici sanno come procurarselo

Vedi alimenti (diritto). disambiguazione – "cibo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cibo (disambigua). si definisce alimento (dal latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gli animali selvatici sanno come procurarselo : animali; selvatici; sanno; come; procurarselo; Navigò con tanti animali a bordo; Si dice di animali non domestici; animali come Yoghi e Bubu; animali come i maiali; Lo sono anche gli uomini come animali ; Suidi selvatici molto diffusi in italia; Bovini selvatici ; Asini selvatici ; Buche utilizzate per rifugio da animali selvatici ; Rende mansueti gli animali selvatici ; Gli indecisi non sanno mai quali prendere; Donne che sanno lavorare ai ferri; sanno calamitare l attenzione del pubblico; Lo sono coloro che non sanno a che santo votarsi; sanno lanciarlo gli indigeni dell Australia; Uncinato come il becco dell aquila; Memorabile come certe avventure; Sgradite all orecchio come certe musiche; Benvoluta e apprezzata come la Delevingne; come i luoghi in cui si viene al mondo;

Cerca altre Definizioni