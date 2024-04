La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vivaci piene di vita. BRIOSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

briose f pl

plurale femminile di brioso

Sillabazione

bri | ò | se

Etimologia / Derivazione

vedi brioso

Sinonimi

vivaci, gaie, allegre, brillanti, vitali, vive, piene di vita, animate, spiritose, argute, spigliate, disinvolte, estroverse, frizzanti, spumeggianti, effervescenti, esuberanti

(di cavalle) bizzarre

