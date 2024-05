La Soluzione ♚ Spigliate e allegre La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BRIOSE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BRIOSE

Significato della soluzione per: Spigliate e allegre I Wandered Lonely as a Cloud (Vagavo solitario come una nuvola), anche conosciuta come The Daffodils (Le giunchiglie o I narcisi), è una poesia del poeta romantico inglese William Wordsworth, scritta nel 1804 e pubblicata per la prima volta nel 1807 nella raccolta Poems in Two Volumes. Italiano: Aggettivo, forma flessa: briose f pl . plurale femminile di brioso. Sillabazione: bri | ò | se. Etimologia / Derivazione: vedi brioso. Sinonimi: vivaci, gaie, allegre, brillanti, vitali, vive, piene di vita, animate, spiritose, argute, spigliate, disinvolte, estroverse, frizzanti, spumeggianti, effervescenti, esuberanti. (di cavalle) bizzarre. Contrari: gravi, serie, tristi, pesanti, noiose.

Altre Definizioni con briose; spigliate; allegre;