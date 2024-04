La definizione e la soluzione di 11 lettere: La valle renana di un uomo preistorico. NEANDERTHAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Homo neanderthalensis (King, 1864), comunemente detto uomo di Neandertal, è un ominide strettamente affine all'Homo sapiens che visse nel periodo Paleolitico medio, compreso tra i 200 000 e i 30 000 anni fa.Prende il nome dalla valle di Neander (Neandertal in tedesco) presso Düsseldorf in Germania, dove vennero ritrovati i primi resti fossili. Fu un Homo molto evoluto, in possesso di tecnologie litiche elevate e dal comportamento sociale piuttosto avanzato, al pari dei sapiens di diversi periodi paleolitici. Convissuto nell'ultimo periodo della sua esistenza con lo stesso Homo sapiens, l'Homo neanderthalensis scomparve in un tempo ...

europei m

plurale di europeo

Sostantivo, forma flessa

europei m

plurale di europeo europei ed asiatici hanno un po'di Dna di Neanderthal

i veri europei sono i Neanderthal (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

e | u | ro | pè | i

Etimologia / Derivazione

vedi europeo