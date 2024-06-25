Sorge a valle della diga

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Sorge a valle della diga' è 'Centrale Elettrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTRALE ELETTRICA

Perché la soluzione è Centrale Elettrica? Una centrale elettrica è un impianto che produce energia elettrica e si trova in genere a valle di una diga. Questa posizione permette di sfruttare la forza dell’acqua accumulata nel bacino per azionare turbine, convertendo l’energia idrica in energia elettrica. La centrale utilizza il flusso controllato dell’acqua per generare corrente e alimentare reti di distribuzione. La presenza di una centrale elettrica a valle di un bacino idrico rappresenta un elemento fondamentale nel sistema di produzione energetica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorge a valle della diga". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sorge a valle della diga nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Centrale Elettrica

Per risolvere la definizione "Sorge a valle della diga", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorge a valle della diga" conferma che la soluzione 'Centrale Elettrica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Centrale Elettrica

C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma A Ancona L Livorno E Empoli E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorge a valle della diga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Centrale Elettrica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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