La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una città del Trentino-Alto Adige. BOLZANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Bolzano (AFI: /bol'ano/, , pronuncia locale /bol'ano/; in tedesco Bozen, AFI: /botsn/; in ladino Balsan o Bulsan o Busan, AFI: /bl'zan/ o /bal'zan/; Pouzen, Poazen o Pöazen in dialetto sudtirolese; Bolzan in dialetto trentino, AFI: /bol'zan/; Bolzan in veneto; in italiano antico Bolgiano) è un comune italiano di 106 564 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia autonoma in Trentino-Alto Adige. La popolazione della città di Bolzano, secondo il censimento del 2011, è per il 73,30% di lingua italiana, per il 25,02% di lingua tedesca e per lo 0,68% di lingua ladina. L'agglomerazione, comprendente i comuni di Appiano sulla Strada del ...

Bolzano ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo della provincia autonoma di Bolzano o Alto Adige in Italia comprensorio della provincia autonoma di Bolzano corrispondente all'omonima città

Sillabazione

bol | zà | no

Pronuncia

IPA: /bl'tsano/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(a) possedimento di un celta di nome Bautius (o Baudius), ossia Bautianum.

(b) indoeuropeo per "palude" (balt)

Sinonimi

la città del Talvera

la città di Walther

la porta delle Dolomiti

