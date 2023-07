La provincia di Merano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia di Merano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLZANO

Significato/Curiosita : La provincia di merano

merano (ipa: /me'rano/, meran [me'n] in tedesco, maran [ma'ra] in ladino) è un comune italiano di 40 047 abitanti, capoluogo della comunità comprensoriale... Significati, vedi bolzano (disambigua). disambiguazione – "bozen" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bozen (disambigua). bolzano (ascolta[... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

