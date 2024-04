La Soluzione ♚ La tavola imbandita La definizione e la soluzione di 5 lettere: La tavola imbandita. DESCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La tavola imbandita: Un desco da parto è un tondo dipinto su entrambi i lati che durante il Rinascimento veniva offerto come dono cerimoniale alle donne delle famiglie più abbienti che avevano appena partorito. Veniva usato come vassoio per portare le vivande alla nuova madre, finché si riposava a letto. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un desco da parto è un tondo dipinto su entrambi i lati che durante il Rinascimento veniva offerto come dono cerimoniale alle donne delle famiglie più abbienti che avevano appena partorito. Veniva usato come vassoio per portare le vivande alla nuova madre, finché si riposava a letto. desco m sing (pl.: deschi) tavolo su cui si mangia; mensa (raro) (antico) sedia o sgabello (antico) disco, piatto (antico) banco su cui i negozianti vendono le merci, calzolai, macellai (antico) banco o ufficio di un pubblico ufficiale Sillabazione dè | sco Pronuncia IPA: /'desko/ Etimologia / Derivazione dal latino discus, derivato a sua volta greco ds (diskos), cioè "disco" Parole derivate descheria Alterati (diminutivo) deschetto Proverbi e modi di dire stare a desco : mangiare

: mangiare chi non mangia al desco ha mangiato di fresco

desco molle: pasto rapido e svolto senza apparecchiare; merenda, spuntino Altre Definizioni con desco; tavola; imbandita; Lo era per nascita Einstein; Un pastore tra i cani; Portata in tavola; Il re della Tavola Rotonda; Invoglianti a sedere a tavola; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La tavola imbandita

DESCO

D

E

S

C

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La tavola imbandita' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.