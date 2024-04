La Soluzione ♚ Si può chiedere al latte La definizione e la soluzione di 2 lettere: Si può chiedere al latte. TÈ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si puo chiedere al latte: Pronome Significato e Curiosità su te 2ª pers. sing in funzione di complemento di termine, quando precede un altro pronome te l'avevo detto (ma: ti ho detto) te 2ª pers. sing in funzione di complemento oggetto, quando segue il verbo, spesso in funzione enfatica prenderò te (ma: ti prenderò) Pronuncia IPA: /te/ (generalmente atono, si unisce alla parola seguente)

(generalmente atono, si unisce alla parola seguente) IPA: /t/ (generalmente tonico, assume spesso l'accento principale in quanto enfatico) Etimologia / Derivazione variante debole di ti, vedi dall'accusativo latino te del pronome tu, stesso significato Citazione Vangelo secondo Luca 23,39-43 Varianti ti (quando non precede un altro pronome)

La risposta a Si può chiedere al latte

TÈ

T

È

Lae verificata di 2 lettere per risolvere 'Si può chiedere al latte' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.