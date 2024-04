La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lancia il guanto. SFIDANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La prima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi (all'epoca chiamato e conosciuto come Saranno famosi) è andata in onda nella sua fase serale dal 19 marzo al 21 maggio 2002 ogni martedì in prima serata su Italia 1 per dieci puntate con la conduzione di Maria De Filippi.

sfidante m e f sing (pl.: sfidanti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

sfidante m e f sing(pl.: sfidanti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

sfidante sing (pl.: sfidanti)

participio presente di sfidare

Sillabazione

sfi | dàn | te

Pronuncia

IPA: /sfi'dante/

Etimologia / Derivazione

vedi sfidare

Sinonimi