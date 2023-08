Nel baseball si effettua rigorosamente col guanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel baseball si effettua rigorosamente col guanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICEZIONE

Significato/Curiosita : Nel baseball si effettua rigorosamente col guanto

Da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la ricezione è quell'atto mediante il quale un messaggio viene fatto proprio da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Nel baseball si effettua rigorosamente col guanto : baseball; effettua; rigorosamente; guanto; Un tempo a baseball ; Un difensore del baseball ; Tempi di gioco di una partita di baseball ; La... finale di baseball ; I Toronto del baseball MLB; Si effettua nei quartieri malfamati; Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno; Vi si effettua no riprese; effettua no continue corse in città; Fattorino con ciclomotore che effettua consegne; Una casa rigorosamente bianca; Nel guanto e nella cravatta; Si lanciava col guanto ; Indossa i guanto ni e sale sul ring; Pesi per guanto ni; Misura di peso per guanto ni da pugile;

