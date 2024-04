La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si lancia nei rodei. LAZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il lazo (dal latino "laqueus", ovvero "laccio"; "corda") è un sostantivo derivante dalla lingua spagnola ma utilizzato correntemente in italiano per indicare quel particolare tipo di laccio, del quale si servono i cowboy nordamericani o i gaucho sudamericani provenienti dall'Argentina, per praticare il cosiddetto roping, ovvero la cattura di quadrupedi o di bestiame. Possono essere validi altri sinonimi come "lasso", "laso" o anche la parola inglese "rope". Gli animali, attraverso il lancio di un'estremità della corda avente la forma di un cappio, vengono afferrati in varie parti del corpo (come la testa o le zampe), mentre l'altra è ...

corda ( approfondimento) f sing (pl.: corde)

(tessile) filo, o oggetto filiforme, realizzato in fibra organica o materiale sintetico (geometria) segmento che unisce due punti distinti di una circonferenza filo spesso che fa parte di alcuni strumenti musicali

Sillabazione

cor | da

Pronuncia

IPA: /'krda/

Etimologia / Derivazione

dal latino chorda a sua volta dal greco antico d ovvero "intestino"

Sinonimi

canapo, canestro, cavo, cima, cordicella, filo,fune, gomena, lazo, sagola, spago

capestro, cappio, laccio





Parole derivate

capocorda, corda per saltare, corda vocale, cordaio, cordame, cordata, cordatrice, cordella, cordolo

Termini correlati

circonferenza, fibra, nodo, segmento

Alterati

( peggiorativo ) cordaccia

cordaccia ( diminutivo ) cordellina, cordicella, cordicina, cordina, cordino

cordellina, cordicella, cordicina, cordina, cordino (accrescitivo) cordone

Proverbi e modi di dire