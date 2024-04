La Soluzione ♚ Lo ha alto chi è contento di sé La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo ha alto chi è contento di sé. MORALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo ha alto chi e contento di se: La morale è l'insieme dei valori o principi ideali in base ai quali l'individuo e la collettività distinguono il bene dal male, e a cui scelgono liberamente di conformare o meno il proprio comportamento. Tali principi possono rifarsi alle tradizioni di una collettività, oppure originarsi da precetti religiosi, dalla realtà sociale e politica, o dall'organizzazione economica e giuridica storicamente mutevole. Il termine morale (in latino moralis, derivante da mos, moris ossia "costume"), fu coniato da Marco Tullio Cicerone per calco del greco antico (etikòs), derivato di (trasl. etos, costume), da cui deriva il termine etica. Aggettivo Significato e Curiosità su: La morale è l'insieme dei valori o principi ideali in base ai quali l'individuo e la collettività distinguono il bene dal male, e a cui scelgono liberamente di conformare o meno il proprio comportamento. Tali principi possono rifarsi alle tradizioni di una collettività, oppure originarsi da precetti religiosi, dalla realtà sociale e politica, o dall'organizzazione economica e giuridica storicamente mutevole. Il termine morale (in latino moralis, derivante da mos, moris ossia "costume"), fu coniato da Marco Tullio Cicerone per calco del greco antico (etikòs), derivato di (trasl. etos, costume), da cui deriva il termine etica. morale inv che è relativo al comportamento ed al giudizio che ognuno stabilisce tra ciò che è bene e ciò che è male Sostantivo morale ( approfondimento) insieme di regole comuni di comportamento di una società che stabiliscono cos'è bene e cos'è male Sillabazione mo | rà | le Pronuncia IPA: /mo'rale/ Etimologia / Derivazione dal latino moralis derivazione di mos cioè "costume" Citazione Sinonimi etico, del bene e del male

onesto, buono, giusto, corretto, equo

decente, decoroso, virtuoso, costumato, pudico

esemplare, edificante, didattico

interiore, spirituale, ideale

simbolico

(aggettivo) retto, , virtuoso, integro, integerrimo, incorrotto, intemerato, casto, morigerato, castigato, spirituale, ideale, psicologico, interiore, (letterario) probo

retto, , virtuoso, integro, integerrimo, incorrotto, intemerato, casto, morigerato, castigato, spirituale, ideale, psicologico, interiore, probo etica, principi etici, principio, principi, precetto, precetti, comportamento, condotta, norme di comportamento, educazione, costume, costumi

( filosofia ) etica, filosofia morale

etica, filosofia morale (di racconto, evento) senso, succo

senso, succo animo, stato d’animo, spirito, umore, condizione psicologica.

(sostantivo) moralità, umore, senso, significato

fare la morale a uno: rimproverare Altre Definizioni con morale; alto; contento; Una mortificante offesa; Si cerca di tenerlo su; Una veduta dall alto; In alto e ancora più in alto; Il punto più in alto; Allegro e contento; Soddisfatto contento; Contento di buon umore;

