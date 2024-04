La Soluzione ♚ Sta al volante La definizione e la soluzione di 13 lettere: Sta al volante. AUTOMOBILISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sta al volante: Automobilista è un simulatore di guida creato dalla casa brasiliana Reiza Studios e disponibile sul mercato dal 2015. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Automobilista è un simulatore di guida creato dalla casa brasiliana Reiza Studios e disponibile sul mercato dal 2015. automobilista m e f chi guida un'automobile Sillabazione au | to | mo | bi | lì | sta Pronuncia IPA: /awtomobi'lista/ Etimologia / Derivazione derivato da automobile Sinonimi autista, pilota, conducente, conduttore Termini correlati automobile, automobilistico Altre Definizioni con automobilista; volante; Operaia volante; Il famoso Tazio del volante; L air che protegge chi è al volante; Cerca altre soluzioni cruciverba

AUTOMOBILISTA

