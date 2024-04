La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si misuravano a staia. GRANAGLIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il termine granaglie indica, commercialmente, i frutti conformati in grani e, in special modo, quelli di alcuni cereali, compresi nella famiglia delle poaceae (gramineae). La tipologia delle granaglie comprende i principali cereali coltivati dall'uomo, come avena, farro, frumento, mais, miglio, orzo, riso, segale o sorgo, oltre a produzioni non propriamente cerealicole, in quanto non appartenenti alla famiglia delle poaceae, come il grano saraceno.

granaglie ( approfondimento) f pl

plurale di granaglia

Etimologia / Derivazione

vedi granaglia