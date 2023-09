I vari cereali per la panificazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vari cereali per la panificazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRANAGLIE

Significato/Curiosita : I vari cereali per la panificazione

Feste di vari paesi della sardegna. nel museo vengono svolte le attività di laboratorio della panificazione tradizionale e artistica e per visitatori... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il termine granaglie indica, commercialmente, i frutti conformati in grani e, in special modo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

