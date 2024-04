La definizione e la soluzione di 5 lettere: Cook le chiamò Isole degli Amici. TONGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Tonga, ufficialmente Regno di Tonga (in tongano: Puleanga Fakatui o Tonga; in inglese: Kingdom of Tonga), è uno Stato insulare della Polinesia. Il paese ha una superficie di 748 km² e conta circa 100 209 abitanti (censimento 2021). Il Regno di Tonga è formato da un arcipelago, per un totale di 169 isole, di cui solo 36 abitate. La capitale è Nukualofa.

