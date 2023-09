Il Cook CEO della Apple - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Cook CEO della Apple. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIM

Significato/Curiosita : Il cook ceo della apple

Delegato di apple dal 24 agosto 2011. cook è entrato in apple nel marzo 1998 come vice presidente per le operazioni mondiali, quindi ha ricoperto il ruolo di... Disambiguazione – "tim" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tim. tim s.p.a. (in precedenza telecom italia s.p.a.), nota anche come gruppo tim, è un'azienda...