Si chiamò Tuder
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SOLUZIONE: TODI
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Perché la soluzione è Todi? Tuder era un nome che si sente spesso associato a Todi, una cittadina affascinante nel cuore dell'Umbria. La parola Tuder evoca immagini di storia antica e tradizioni radicate, portando alla mente le strade strette e i monumenti che raccontano secoli di passaggi e culture diverse. Chi ascolta il nome Tuder può immaginare un luogo ricco di fascino e di storie da scoprire, un vero tesoro nascosto tra le colline italiane.
Si chiamò Tuder nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Todi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si chiamò Tuder
- Risposta: TODI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
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