Si chiamò Tuder

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si chiamò Tuder' è 'Todi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TODI

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Perché la soluzione è Todi? Tuder era un nome che si sente spesso associato a Todi, una cittadina affascinante nel cuore dell'Umbria. La parola Tuder evoca immagini di storia antica e tradizioni radicate, portando alla mente le strade strette e i monumenti che raccontano secoli di passaggi e culture diverse. Chi ascolta il nome Tuder può immaginare un luogo ricco di fascino e di storie da scoprire, un vero tesoro nascosto tra le colline italiane.

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Si chiamò Tuder nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Todi

Per risolvere la definizione "Si chiamò Tuder", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Todi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si chiamò Tuder

Si chiamò Tuder Risposta: TODI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino O Otranto D Domodossola I Imola

La soluzione 'Todi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si chiamò Tuder". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.