La Soluzione ♚ Capanna agricola sarda

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Capanna agricola sarda. PINNETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Capanna agricola sarda: Le pinnettas sono antiche costruzioni pastorali tipiche della Sardegna; in alcune zone, come ad esempio in Ogliastra, vengono anche chiamate barraccos o coiles. Di forma generalmente circolare con copertura conica, possono essere costruite completamente con pietre sistemate a strati senza legante oppure con soltanto la base in pietra e la copertura in frasche o canne; la forma particolare e i materiali usati nella costruzione le rendono simili alle antiche capanne nuragiche. In genere sono utilizzate dai pastori per il pernottamento in territori selvaggi o poco accessibili, per il deposito di vivande o di materiali vari utili al lavoro ...

Altre Definizioni con pinnetta; capanna; agricola; sarda;