La definizione e la soluzione di 7 lettere: L arte di cui L Alhambra è un mirabile esempio. MORESCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La moresca è un'antica danza di origine araba di carattere grottesco in ritmo binario o ternario. Le sue origini sono incerte: secondo alcuni storici sarebbe stata introdotta in Europa a seguito di contaminazioni spagnole e si diffuse soprattutto nel periodo compreso tra il XV ed il XVI secolo. In Inghilterra si sovrappose ad altri balli preesistenti di tradizione popolare variando il suo nome in Morris Dance. Secondo altri l'origine di questa danza sarebbe legata alle crociate in quanto simulerebbe la lotta tra cristiani e mori. Infine altri studiosi ritengono che avrebbe origini molto più antiche e sarebbe legata a rituali contadini ...

moresco m sing (pl.: moreschi)

dei Mori (arte) (architettura) relativo stile stile architettonico e decorativo dei Mori, caratterizzato da edifici dalle piante semplici ma fastosamente ornate con motivi floreali, fregi e arabeschi

Sillabazione

mo | rè | sco

Pronuncia

IPA: /mo'resko/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo morisco che deriva da moro cioè "moro"