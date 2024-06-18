Arte in cui più eccelse Donatello nei cruciverba: la soluzione è Scultura

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arte in cui più eccelse Donatello' è 'Scultura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCULTURA

Curiosità e Significato di Scultura

Approfondisci la parola di 8 lettere Scultura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arte in cui eccelse DantePunto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al SoleLo è un campo in cui si coltivano più specie di pianteIl periodo in cui il sole picchia di piùIl gioco in cui si usano le palline più leggere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Arte in cui più eccelse Donatello - Scultura

Come si scrive la soluzione Scultura

Hai trovato la definizione "Arte in cui più eccelse Donatello" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Scultura:
S Savona
C Como
U Udine
L Livorno
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E O T I

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.