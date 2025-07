Costruirono l Alhambra a Granada nei cruciverba: la soluzione è Arabi

ARABI

Curiosità e Significato di Arabi

La parola Arabi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arabi.

Perché la soluzione è Arabi? Gli Arabi sono popoli provenienti dalla penisola araba, noti per aver portato cultura, scienza e arte in diverse regioni del mondo, tra cui la Spagna durante il Medioevo. La loro influenza è evidente in monumenti come l’Alhambra di Granada, simbolo della splendida eredità culturale lasciata da questa civiltà. È un esempio affascinante di come le culture si intreccino nel tempo.

Come si scrive la soluzione Arabi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Costruirono l Alhambra a Granada", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

