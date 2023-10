Spettacolo di un comico in piedi: comedy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spettacolo di un comico in piedi: comedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STAND UP

Significato/Curiosita : Spettacolo di un comico in piedi: comedy

La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi" (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. L'artista che si esibisce in questa forma di spettacolo prende il nome di stand-up comedian.

