La Soluzione ♚ Il comico Greggio

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il comico Greggio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EZIO

Curiosità su Il comico greggio: Ezio greggio (cossato, 7 aprile 1954) è un conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e umorista italiano. è anche giornalista pubblicista... Ezio Greggio (Cossato, 7 aprile 1954) è un conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e umorista italiano. È anche giornalista pubblicista iscritto all'ordine dei giornalisti. Ha condotto fin dalla prima edizione il telegiornale satirico Striscia la notizia, di cui è il volto più rappresentativo insieme ad Enzo Iacchetti. Risiede nel principato di Monaco, dove organizza il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. È fondatore e animatore di un'associazione impegnata in favore dei neonati prematuri, l'«Associazione Ezio Greggio» attiva dal 1995 nell'assistenza pediatrica.

