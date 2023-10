Più gusti offre più la sua bottega è fornita - Cruciverba

Trecento. evidenti sono i modelli dell'abruzzo a cuisi ispirò, a cominciare dagli esempiremoti dell'architettura romanica regionale. le...

Il paradosso dei due gelatai è un quesito di natura logica spesso usato come critica ai sistemi elettorali bipolari. Il paradosso è anche una delle soluzioni del modello di Hotelling al diminuire dei costi di trasporto. Dal modello di Hotelling, che prende il nome dal matematico Harold Hotelling che fu il primo a proporlo, si osserva come in campo economico sia una scelta razionale per produttori concorrenti realizzare prodotti simili tra loro. Nell'ambito della teoria della scelta razionale viene utilizzata per spiegare come durante le elezioni i candidati vengono percepiti come essenzialmente identici.