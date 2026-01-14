Lo è il gelato che soddisfa più gusti

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il gelato che soddisfa più gusti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il gelato che soddisfa più gusti' è 'Misto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il gelato che soddisfa più gusti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il gelato che soddisfa più gusti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Misto? Il termine si riferisce a un gelato che combina diversi sapori, offrendo una varietà di gusti in un unico prodotto. È ideale per chi desidera assaporare più aromi senza dover scegliere. Questa scelta permette di gustare un dolce ricco e variegato, soddisfacendo diverse preferenze gustative. Insieme di gusti, rappresenta una combinazione che accontenta tutti i palati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è il gelato che soddisfa più gusti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Misto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il gelato che soddisfa più gusti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il gelato che soddisfa più gusti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Misto:

M Milano I Imola S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il gelato che soddisfa più gusti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un tipo.. di frittoNon manca nei ristoranti di pesceUn piatto di pesceLo stato di chi ha una metà in piùC è chi lo preferisce più o meno caricoLo è un campo in cui si coltivano più specie di pianteLo è il suolo a noi più caroLo è il cantante per i fan più scatenati