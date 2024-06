Vende dolci a più gusti

: Dal modello di Hotelling, che prende il nome dal matematico Harold Hotelling che fu il primo a proporlo, si osserva come in campo economico sia una scelta razionale per produttori concorrenti realizzare prodotti simili tra loro. Il paradosso è anche una delle soluzioni del modello di Hotelling al diminuire dei costi di trasporto. Il paradosso dei due gelatai è un quesito di natura logica spesso usato come critica ai sistemi elettorali bipolari.

Italiano: Sostantivo: gelataio m sing . (professione) (gastronomia) chi produce e vende gelati. Sillabazione: ge | la | tà | io. Pronuncia: IPA: /dela'tajo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da gelato, participio passato di gelare . Varianti: gelatiere.