Formano i cori delle chiese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano i cori delle chiese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTORI

Significato/Curiosita : Formano i cori delle chiese

Storica: stretti vicoli, piazze, chiese, porticati. si hanno notizie di una comunità ebraica presente, sia cori monte, sia a cori valle, tra il xv e il xvi secolo... Storica: stretti vicoli, piazze,, porticati. si hanno notizie di una comunità ebraica presente, siamonte, sia avalle, tra il xv e il xvi secolo... Nell'antichità e nel Medioevo il cantor, detto anche psalmista, era il termine generico che designava un cantore di musica sacra o profana (in greco, psaltes). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Formano i cori delle chiese : formano; cori; chiese; formano un mazzo tintinnante; formano il nostro prossimo; Le formano i Tuareg; I filamenti che formano i funghi; Si formano raffreddando il vapore; La cori che fu un annunciatrice e modella; cori di proteste; Il veicolo in cui spesso si intonano cori ; Confusi cori di protesta; Formano cori di bambini; In alcune chiese vi si trovano reliquie di Santi; Nelle chiese è dietro l altare maggiore; Servono per addobbare le chiese ; chiese da bere alla Samaritana; Alto prelato delle chiese cattoliche orientali;

Cerca altre Definizioni