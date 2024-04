La Soluzione ♚ Formano le spazzole La definizione e la soluzione di 6 lettere: Formano le spazzole. SETOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Formano le spazzole: Giuseppe Setola, soprannominato 'U cechètë e 'U pazzë (Santa Maria Capua Vetere, 5 novembre 1970), è un mafioso italiano, legato al clan dei Casalesi. Boss camorrista del clan dei Casalesi, è stato a capo dell'ala più sanguinaria. Soprannominato "'U cechètë" e "'U pèzzë" per la brutalità e la freddezza con cui commetteva i suoi omicidi. Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Giuseppe Setola, soprannominato 'U cechètë e 'U pazzë (Santa Maria Capua Vetere, 5 novembre 1970), è un mafioso italiano, legato al clan dei Casalesi. Boss camorrista del clan dei Casalesi, è stato a capo dell'ala più sanguinaria. Soprannominato "'U cechètë" e "'U pèzzë" per la brutalità e la freddezza con cui commetteva i suoi omicidi. setole f pl plurale di setola Etimologia / Derivazione vedi setola Altre Definizioni con setole; formano; spazzole; Compongono la parte morbida dei pennelli; Se ne fanno spazzole; Formano gli arcipelaghi; La formano Brahma Visnù e Siva; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Formano le spazzole

SETOLE

S

E

T

O

L

E

