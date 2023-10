Se è bucato si vede l alluce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è bucato si vede l alluce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALZINO

Significato/Curiosita : Se e bucato si vede l alluce

Il calzino è un indumento che si indossa sul piede, progettato per riscaldare e assorbire sudore, proteggere da sporco e graffi e alleviare gli sfregamenti con le calzature. La lunghezza del calzino varia da sotto la caviglia fino al ginocchio, oltre al quale si parla di calze.

