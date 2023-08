Si dice di alluce con l asse deviato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di alluce con l asse deviato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VALGO

Significato/Curiosità : Si dice di alluce con l asse deviato

"Valgo" è un termine medico usato per descrivere una deviazione dell'alluce, l'alluce, in direzione laterale rispetto all'asse del piede. Questa condizione, nota anche come "alluce valgo" o "alluce valgo deformità", causa una sporgenza dell'osso alla base dell'alluce, spingendo l'alluce verso le altre dita dei piedi. Questo fenomeno può causare dolore, gonfiore e difficoltà nel camminare. L'uso del termine "valgo" indica l'angolazione anormale dell'alluce, mettendo in evidenza la deviazione laterale rispetto alla posizione normale. Il trattamento può variare da calzature a interventi chirurgici a seconda della gravità della condizione.

