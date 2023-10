Bianco di capelli - Cruciverba

Generalmente ibiondi sono più sottili degli altri. il, con il passare degli anni tende a diventarecolore(o biondo perla)...

Canuto il Grande, noto come Canuto II di Danimarca e Canuto I d'Inghilterra (in norreno Knútr inn ríki, in danese Knud den Store, in norvegese Knut den mektige; 994 – Shaftesbury, 12 novembre 1035), è stato un sovrano norreno, re di Danimarca, d'Inghilterra e Norvegia, nonché governatore o signore feudale di Schleswig e Pomerania.